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Реал запланував гучний обмін із Манчестер Юнайтед, – ЗМІ

13:50 321 Читать на русском
Реал запланував гучний обмін із Манчестер Юнайтед, – ЗМІ
Погба та Іско / Getty Images

Мадридський Реал не покидає надій підписати півзахисника англійського Манчестер Юнайтед Поля Погба. "Вершкові" готові включити в угоду свого хавбека.

Іспанець Іско фігуруватиме в кожній пропозиції мадридців щодо трансферу скандального француза, повідомляє Eldesmarque.

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За інформацією видання, Реал у січні знову спробує підписати Погба. На переїзді 26-річного півзахисника МЮ давно наполягає керманич "вершкових" Зінедін Зідан. Натомість Іско не входить у плани фахівця. Перехопити Погба в Реала спробує Ювентус. Боси туринців хочуть повернути французького хавбека в П'ємонт після отримання згоди від Кріштіану Роналду.

У сезоні 2019/20 Поль Погба перестав бути важливим виконавцем Юнайтед, оскільки через різні причини провів лише 5 матчів в АПЛ (2 асисти). В активі ж Іско 6 матчів у Ла Лізі.

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