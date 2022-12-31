Реал все же сумел победить Вальядолид (2:0) в 15-м туре Ла Лиги. Отчет и обзор матча читайте на Футбол 24.

Клуб Роналдо перед паузой на ЧМ-2022 поднялся в середину турнирной таблицы. Реал ушел на перерыв вторым, поэтому стремился хотя бы на несколько часов вернуть лидерство (Барселона 31 декабря в 15:00 играет против Эспаньола).

Коноплянка мог стать игроком Атлетико – украинец вспомнил, как выбрал Севилью в последний момент

Игра началась с минуты молчания в память о Пеле, отошедшем в вечность накануне. Вальядолид начал "кусаться" со старта, организовав несколько выпадов на ворота Куртуа. Не хватало только завершающего удара. Первый серьезный момент был организован гостями на 10 минуте. Асенсио мощно пробивал в дальний угол, но кипер потащил. Несколькими мгновениями позже забивать должен был Бензема. Винисиус прострелил, кипер отбил, а Карим на подборе из зоны пенальти вонзил в нескольких сантиметрах над перекладиной.

Следует отметить активность Асенсио в первом тайме, который всячески пытался помочь партнерам в атаке и не раз обострял игру. Вальядолид ответил несколькими ударами, самым острым из которых являлся выстрел Агуадо. Куртуа в эффектном прыжке парировал.

После перерыва ситуация на поле не сильно изменилась. Подопечные Анчелотти пытались взломать серьезную защиту соперника, но моментами казалось, что "бланкос" банально не знают, что делать. Вальядолид организовал в ответ несколько контрвыпадов. Результативными могли стать два угловых – на 67-й Куртуа спас от "сухого листа", а уже через несколько секунд Тибо показал самый высокий класс.

Жуниор ответил эффектным проходом и попыткой перекинуть кипера – выше. А на 80 минуте Хавьер Санчес сыграл рукой в ​​штрафной. Хосе Луис Мунуэра Монтеро просмотрел VAR и впервые в сезоне указал на отметку. Бензема легко развел кипера и мяч по разным углам. Карим забил впервые с 19 октября! Ситуация для Вальядолида усугубилась еще и потому, что перед ударом с отметки Серхио Леон получил красную за критику рефери.

На 89 минуте Камавинга промчался по левому флангу, прострелил на Бензема, который убрал визави и расстрелял кипера. 2:0. Это была эффектная точка в очень тяжелом для мадридцев поединк. Победа позволила Реалу подняться на первую строчку Ла Лиги с 38 пунктами. Барселона имеет на 1 балл меньше.