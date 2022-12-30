В пятницу в 15-м туре Ла Лиги состоялись несколько матчей. Отчет читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2022/23, 15-й тур

Хетафе — Мальорка — 2:0

Голы: Майораль, 51, 78

Кадис – Альмерия – 1:1

Гол ы : Перес, 83 – Мелеро, 40

Сельта – Севилья – 1:1

Голы: Вейга, 33 – Салас, 54

Удаление: Кармона, 86 (вторая желтая, Севилья)

Пятничную программу 15-го тура Ла Лиги открывал поединок в Мадриде, где Хетафе принимал Мальорку. Хозяева одержали уверенную победу благодаря дублю Борхи Майораля во втором тайме. На 51-й минуте нападающий открыл счет, завершив эффектную комбинацию с выходом один на один, на 76-й он же наказал балеарцев за грубую обрезку – 2:0!

Энес Унал в этом матче оформил ассист. В шести предыдущих турах он был причастен к четырем голам Хетафе (2 гола, 2 голевые передачи) – это столько же, сколько за предыдущие 14 поединков.

Противостояние Сельты и Севильи было насыщено острыми моментами. В первом тайме коллектив из Виго полностью переиграл гостей, что конвертировалось в гол Вейги. Хавбек эффектно прошел защиту и хладнокровно опрокинул Буну. После перерыва андалусийцы проснулись.

Возобновил интригу Салас, который головой замкнул подачу с углового на старте второй 45-минутки. Далее команды обменивались моментами, но более сильного так и не обнаружили. Сельта и Севилья остались внизу таблицы с 13 и 12 очками соответственно.

Противостояние Кадиса и Альмерии тоже было достаточно насыщенным на события. Счет открыл Окампа, но его взятие ворот отменили из-за фола в атаке. "Красно-бело-синие" действовали более осторожно, поэтому их гол на 40 минуте засчитали. Спас хозяев бывший форвард Карпат Лукас Перес, нанеся меткий удар на 83-й.

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