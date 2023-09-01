Челси продолжает сверхактивную трансферную кампанию, подписав Коула Палмера из Манчестер Сити. Англичанин также играет на фланге атаки, поэтому станет еще одной угрозой игровому времени Мудрика в Челси.

Лунин имеет проблемы в Реале из-за прихода Кепы. Интересно, что Андрей может получить еще одного украинца в партнеры – Реал нацелился на 16-летнего Илью Волошина, который сейчас выступает за Райо Махадаонду. А Зинченко в интервью Рио Фердинанду удивил легендарного защитника МЮ, назвав лучшего опорника АПЛ. Подробнее об этом смотрите в дайджесте "Футбол 24".