Новый конкурент для Мудрика, Зинченко шокирует легенду МЮ, еще один украинец в Реале
12:08 - Читати українською
"Футбол 24" подготовил дайджест последних новостей, которые касаются украинцев за рубежом.
Челси продолжает сверхактивную трансферную кампанию, подписав Коула Палмера из Манчестер Сити. Англичанин также играет на фланге атаки, поэтому станет еще одной угрозой игровому времени Мудрика в Челси.
Лунин имеет проблемы в Реале из-за прихода Кепы. Интересно, что Андрей может получить еще одного украинца в партнеры – Реал нацелился на 16-летнего Илью Волошина, который сейчас выступает за Райо Махадаонду. А Зинченко в интервью Рио Фердинанду удивил легендарного защитника МЮ, назвав лучшего опорника АПЛ. Подробнее об этом смотрите в дайджесте "Футбол 24".
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