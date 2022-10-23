Поединок между Реалом и Севильей на Сантьяго Бернабеу имел статус центрального в 11-м туре Ла Лиги. Правда, в турнирном плане встреча выглядела скромнее – лидер чемпионата принимал 13-ю команду, у которой было всего две победы во всех турнирах. Конечно же, мадридские болельщики не согласились бы на ничью с таким оппонентом.

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Андрей Лунин, как и ожидалось, остался в запасе. Рамку ворот "сливочных" снова занял Тибо Куртуа, который представил публике приз лучшему голкиперу предыдущего сезона. Карим Бензема, в свою очередь, похвастался Золотым мячом, но в заявке француза не было – Карим залечивает повреждение икроножной мышцы.

Погодные условия в Мадриде оказались настолько тяжелыми, что в какой-то момент во всем мире прервалась трансляция. Впрочем, ливень не помешал Реалу полностью контролировать ход встречи в первом тайме, чему изрядно способствовал быстрый гол. Уже на 5-й минуте Винисиус воспользовался обрезкой Монтиэля, легко переиграл его на дриблинге и влетел на край штрафной – слалом завершился передачей на дальнюю штангу. Туда прибежал Модрич, который пробил в пустой ближний угол. 1:0.

Севилье ничего не позволяли. До перерыва подопечные Хорхе Сампаоли провели шесть ударов, пять из которых заблокировали защитники "бланкос". Только на 45-й минуте у гостей прошла подача на правый край штрафной под удар Навасу – Хесус пробил в ближний угол, однако там уже был Куртуа. Тибо даже не напрягался.

Его партнеры также работали без особого воодушевления. Темп игры был невысоким, а моментов возникало немного. Впрочем, при семи выстрелах по воротам мадридцы трижды могли забивать второй гол. В частности, на 19-й минуте Алаба со стандарта запустил мяч вплотную к крестовине, на 40-й Модрич завершил контратаку Реала выстрелом метров с 13-ти (в последний момент удар накрыли), а на 44-й Винисиус вышел один на один с Буну – Жуниор обошел его, но один из защитников успел накрыть бразильца.

В конце концов, отдыхать команды отправились при минимальном преимуществе "бланкос". Второй тайм они начали в такой же вяловатой манере. Казалось, что этого достаточно, ведь у Севильи ничего не получалось, однако на 54-й минуте андалусийцы неожиданно сравняли счет! Винисиус не смог обыграть Монтиэля, тот сразу же запустил филигранную передачу на Ламелу, а Эрик под острым углом вышел один на один с Куртуа – и переиграл его. 1:1.

Еще через три минуты Иско врывался на правый край штрафной и пробивал в ближнюю девятку, попав во внешнюю сторону сетки. На 60-й же Ламела получил хороший пас от Монтиэля и пробил с левой половины штрафной площадки, но попасть под дальнюю штангу ему не удалось.

Этот момент оказался последним для Севильи в первом тайме. Реал быстро вернул контроль над игрой. Впрочем, проблема крылась в создании опасных эпизодов – их практически не возникало. Через 20 минут после пропущенного мяча "сливочные" имели только передачу Родриго пяткой под врывание Винисиусу на край штрафной. Жуниор оказался прямо перед Буну, однако угол оказался слишком острым для взятия ворот.

Встревоженный таким развитием событий Карло Анчелотти провел тройную замену на 77-й минуте. Вместо Модрича, Менди и Карвахаля на поле вышли Асенсио, Рюдигер и Васкес. Хорхе Сампаоли, в свою очередь, освежил атаку. Это не помогло нервионцам, а вот ходы тренерского штаба Реала принесли мгновенный эффект.

Уже на 79-й минуте мадридцы чрезвычайно эффектно вышли из обороны через комбинацию. В ее завершении Марко выдал разрезной пас под выход Винисиуса 2-в-1 против Буну – Жуниор сблизился с голкипером и покатил мяч под удар Васкесу в пустые. 2:1 На 81-й же минуте Вальверде принял пас от Асенсио и неожиданно бахнул под дальнюю штангу метров с 24-х – Буну даже не пошевелился. 3:1! Карло Анчелотти аж подпрыгнул после шедевра своего любимца.

Севилья была нокаутирована. Андалусийцы сдались, а Реал провел еще несколько атак по инерции. Ни одна из них не была острой, поэтому финальный свисток зафиксировал победу "сливочных" с разницей в два гола. Благодаря ей подопечные Карло Анчелотти набрали 31 очко, оторвавшись от Барселоны на 6 зачетных баллов. Севилья, имея в активе 10 пунктов, опустилась на четырнадцатую строчку.

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