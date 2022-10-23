Поєдинок між Реалом і Севільєю на Сантьяго Бернабеу мав статус центрального в 11-му турі Ла Ліги. Щоправда, в турнірному плані зустріч виглядала скромніше – лідер чемпіонату приймав 13-ту команду, у якої було всього дві перемоги у всіх турнірах. Звісно ж, мадридські вболівальники не погодились би на нічию з таким опонентом.

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Андрій Лунін, як і очікувалось, залишився в запасі. Рамку воріт "вершкових" знову зайняв Тібо Куртуа, який презентував публіці приз найкращому голкіперу попереднього сезону. Карім Бензема, своєю чергою, похизувався Золотим м'ячем, але в заявці француза не було – Карім заліковує пошкодження литкового м'язу.

Погодні умови у Мадриді виявились настільки важкими, що в якийсь момент у всьому світі перервалася трансляція. Втім, злива не завадила Реалу повністю контролювати хід зустрічі у першому таймі, чому неабияк сприяв швидкий гол. Вже на 5-й хвилині Вінісіус скористався обрізкою Монтіеля, легко переграв його на дриблінгу й влетів на край штрафного – слалом завершився передачею на дальню стійку. Туди прибіг Модріч, який пробив у порожній ближній кут. 1:0.

Севільї нічого не дозволяли. До перерви підопічні Хорхе Сампаолі провели шість ударів, п'ять з яких заблокували захисники "бланкос". Аж на 45-й хвилині у гостей пройшла подача на правий край штрафного під удар Навасу – Хесус пробив у ближній кут, однак там вже був Куртуа. Тібо навіть не напружувався.

Його партнери також працювали без особливої наснаги. Темп гри був невисоким, а моментів виникало небагато. Втім, при семи пострілах по вортах мадридці тричі могли забивати другий гол. Зокрема, на 19-й хвилині Алаба зі стандарту запустив м'яч впритул до хрестовини, на 40-й Модріч завершив контратаку Реала пострілом метрів з 13-ти (в останню мить удар накрили), а на 44-й Вінісіус вийшов віч-на-віч з Буну – Жуніор обійшов його, але один із захисників встиг накрити бразильця.

Зрештою, відпочивати команди відправились за мінімальної переваги "бланкос". Другий тайм вони розпочали у такій же вайлуватій манері. Здавалося, що цього достатньо, адже у Севільї нічого не виходило, однак на 54-й хвилині андалусійці несподівано зрівняли рахунок! Вінісіус не зміг обіграти Монтіеля, той одразу ж запустив філігранну передачу на Ламелу, а Ерік під гострим кутом вийшов сам на сам з Куртуа – і переграв його. 1:1.

Ще за три хвилини Іско вривався на правий край штрафного й пробивав у ближню дев'ятку, влучивши у зовнішній бік сітки. На 60-й же Ламела отримав хороший пас від Монтіеля й пробив з лівої половини карного майданчика, але влучити під дальню стійку йому не вдалося.

Цей момент виявився останнім для Севільї у першому таймі. Реал швидко повернув контроль над грою. Втім, проблема крилася у створенні небезпечних епізодів – їх практично не виникало. За 20 хвилин після пропущеного м'яча "вершкові" мали тільки передачу Родріго п'яткою під вривання Вінісіусу на край штрафного. Жуніор опинився прямо перед Буну, однак кут виявився занадто гострим для взяття воріт.

Стривожений таким розвитком подій Карло Анчелотті провів потрійну заміну на 77-й хвилині. Замість Модріча, Менді й Карвахаля на поле вийшли Асенсіо, Рюдігер і Васкес. Хорхе Сампаолі, своєю чергою, освіжив атаку. Це не допомогло нервіонцям, а от ходи тренерського штабу Реала принесли миттєвий ефект.

Вже на 79-й хвилині мадридці надзвичайно ефектно вийшли з оборони через комбінацію. В її завершенні Марко видав розрізний пас під вихід Вінісіусу 2-в-1 проти Буну – Жуніор зблизився з голкіпером і покотив м'яч під удар Васкесу в порожні. 2:1! На 81-й же хвилині Вальверде прийняв пас від Асенсіо й несподівано бахнув під дальню стійку метрів з 24-х – Буну навіть не поворухнувся. 3:1! Карло Анчелотті аж підстрибнув після шедевру свого улюбленця.

Севілья була нокаутована. Андалусійці здались, а Реал провів ще кілька атак за інерцією. Жодна з них не була гострою, тож фінальний свисток зафіксував перемогу "вершкових" з різницею в два голи. Завдяки ній підопічні Карло Анчелотті набрали 31 очко, відірвавшись від Барселони на 6 залікових балів. Севілья, маючи в активі 10 пунктів, опустилася на чотирнадцяту сходинку.

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