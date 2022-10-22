Чемпионат Испании 2022/23, 11-й тур

Райо Вальекано – Кадис – 5:1

Голы: Паласон, 44 (пен), А. Гарсия, 45+1, Лежен, 66, 89, Комесанья, 79 – Балью, 82 (автогол)

Удаления: Нтека, 87 – Карселен, 42, Алькарас, 61

Вальядолид – Реал Сосьедад – начало в 17:15

Валенсия – Мальорка – начало в 19:30

Программу тура в Испании открывал поединок в Мадриде между Райо Вальекано и Кадисом. Гостям было очень важно победить, ведь они шли на предпоследней позиции – впрочем, матч они провалили. "Жёлтая субмарина" нанесла всего 3 удара, в то время как хозяева стреляли по воротам аж 28 раз. Это вылилось в тотальный разгром.

На 42-й минуте Карселен был удален за фол в штрафной, а Паласон вывел Райо вперёд с пенальти. Перёд перерывом преимущество мадридцев удвоил Альваро Гарсия, а в начале второго тайма Алькарас получил два предупреждения за 15 минут, оставил Кадис вдевятером – Лежен наказал за это точным выстрелом со стандарта. 3:0. Камельо на 79-й забил четвёртый мяч, а Балью размочил счёт голом в собственные ворота на 82-й.

Вообще, хозяева в концовке встречи расслабились, что вылилось в удаление Нтека, однако всего через две минуты после него Лежен установил окончательный результат – 5:1. Вальекано празднует первую за три тура победу в Ла Лиге.

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