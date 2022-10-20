Президент Ла Лиги Хавьер Тебас 27 октября созывает внеочередное собрание клубов Примеры и Сегунды, сообщает COPE.

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Руководство лиги недовольно последними правками, внесенными в испанский Закон о спорте. Обновленная версия позволяет клубам одновременно участвовать в национальных первенствах и Суперлиге. Тебас и боссы абсолютного большинства команд обеспокоены, что из-за этого под угрозой окажется соглашение с инвестиционным фондом CVC, которое должно было принести около 2 млрд евро.

Против обновления закона выступают 39 из 42 участников Примеры и Сегунды – все, кроме Реала, Барселоны и Атлетика. Если проект закона не будет пересмотрен, то уже 28 октября может начаться настоящий бунт, и команды откажутся выходить на поле в национальных соревнованиях.

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