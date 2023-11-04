"Враховуючи інформацію, нещодавно оприлюднену та опубліковану різними ЗМІ, в якій є припущення про нібито переговори між гравцем Кіліаном Мбаппе та нашим клубом, ФК Реал Мадрид хотів би заявити, що ця інформація абсолютно неправдива і що таких переговорів не було з гравцем, який належить до ПСЖ", – йдеться у заяві на офіційному сайті Реала.

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До слова, сага з трансфером Мбаппе у Реал триває вже не перший рік. Кіліан начебто мріє про перехід у Мадрид, а влітку 2024 року стане вільним агентом. Подібне вже було у 2022 році, коли француз відмовився продовжити угоду з ПСЖ, а в кінці сезону поставив підпис під новим контрактом з парижанами.

У поточному сезоні Мбаппе провів 13 матчів за паризький клуб, в яких відзначився 12 голами та 1 асистом.

Мбаппе між ПСЖ та Реалом – гроші чи мрія?