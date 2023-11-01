"Я поддерживаю выбор Месси. Он выиграл чемпионат мира и блестяще себя показал на Мундиале. В какой команде Месси бы не играл, он всегда является лидером. Кроме ПСЖ, – там было больше разборок.

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Аргентинец уже возрастной игрок, но пока он лучший – забивает, отдает, может на квадратном метре раскрутить трех защитников. У других нападающих нет таких качеств. Возьмем Холанда. Норвежец зависит от партнеров, а сам создать ничего не может. Он хороший наконечник атаки, но не универсальный игрок, как Месси.

Думаю, скоро нас ждет эра Мбаппе, если он перейдет в Реал. Именно Килиан будет получать "Золотые мячи". Он – ближайшая замена Месси. Роналду уже ничего не показывает, его время прошло", – цитирует Сабо Український футбол.

Напомним, Месси накануне получил свой восьмой "Золотой мяч", что является рекордом за всю историю награды. Вторым в голосовании стал Эрлинг Холанд, а третьим – Килиан Мбаппе.

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