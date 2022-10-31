Реал выиграл борьбу за юного бразильского рекордсмена – он дал согласие на трансфер
Мадридцы продолжают работать на будущее и планируют подписать форварда Палмейраса Эндрика.
16-летний нападающий был долгое время объектом интереса со стороны Реала и уже решил присоединиться к мадридцам, сообщает MadridZone.
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"Сливочные" уже готовят предложение, которое составит 35-40 млн евро. Добавим, что Энрик недавно стал рекордсменом Палмейраса, став самым молодым автором гола. Предыдущее достижение продержалось 106 лет.
16-летний форвард провел 106 минут в четырех поединках текущего сезона бразильской Серии А, отличившись двумя голами. В его контракте с Палмейрасом прописана 60-миллионная клаусула.
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