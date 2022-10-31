Мадридці продовжують працювати на майбутнє та планують підписати форварда Палмейраса Ендріка.

16-річний нападник був тривалий час об'єктом інтересу з боку Реала та вже вирішив приєднатись до мадридців, повідомляє MadridZone.

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"Вершкові" вже готують пропозицію, яка становитиме 35-40 млн євро. Додамо, що Ендрік нещодавно став рекордсменом Палмейраса, ставши наймолодшим автором гола. Попереднє досягнення протрималось 106 років.

16-річний форвард провів 106 хвилин у 4 поєдинках поточного сезону бразильської Серії А, відзначившись двома голами. У його контракті з Палмейрасом прописана 60-мільйонна клаусула.

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