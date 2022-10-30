Казалось, после пощечины в Лиге чемпионов от РБ Лейпциг (2:3) Реал имел отличные шансы минимально реабилитироваться. Еще и игра проходила на Сантьяго Бернабеу. Однако Жирона, хоть и идет рядом с зоной вылета, не столь безнадежна. "Красно-белые" приехали в Мадрид не банально отбиваться, а продемонстрировать яркую игру. Сразу отметим, что им это удалось.

Барселона вырвала тяжелую победу над Валенсией благодаря голу Левандовски на последних минутах

Уже на первых минутах команды обменялись острыми моментами. Сначала Модрич в касание пробил рядом со штангой, и едва ли не в следующей атаке что-то похожее исполнил Кастельянос. Бодрое начало, но фаны жаждали продолжения. Активнее всего старался Родриго, который постепенно становится все более важным исполнителем в схемах Карло Анчелотти. Бразилец заставил голкипера гостей совершить несколько классных сейвов, попадал в каркас и в целом был очень заметен в атаке.

У Жироны не было столь яркого лидера, но она компенсировала все командной работой. И, стоит признать, была ближе к забитому мячу. В частности, Фернандес опасно пробил головой. Куртуа уже не реагировал, но мяч прошел мимо цели. В конце тайма убийственный момент был у Эрреры, который мощно зарядил в перекладину.

После перерыва игра стала более вязкой. Стало больше нарушений правил, посыпались желтые карточки, тренеры начали делать замены. Все это не способствовало содержательному футболу. Но моменты продолжили возникать, хотя уже и не так часто. Снова мог забивать Валери Фернандес. Куртуа продемонстрировал, что почему Андрей Лунин вынужден сидеть в запасе. Да, у игрока Жироны зафиксировали офсайд, но там все было неочевидно. Забей Фернандес – все решал бы VAR. Не факт, что в пользу Мадрида.

Уже стало традицией, что в трудный момент на помощь Реалу приходит Вальверде. На этот раз уругваец не забил, только ассистировав. Феде в пределах штрафной обыгрался с партнером и выкатил Винисиусу практически на пустые ворота. Жуни забил. "Сливочные" вполне могли развить успех, но сегодня явно был не день Асенсио. Марко упустил несколько роскошных шансов у чужих ворот и привез катастрофу на свои. Не очень очевидная игра рукой, рефери идет смотреть повтор и ставит пенальти. Стуани не оставляет шансов Куртуа, разведя мяч и голкипера по разным углам.

В конце матча Реал пошел на штурм. Даже забил. Родриго в борьбе с голкипером затолкал мяч в сетку. Однако рефери решил, что бразилец выбил из-под руки зафиксированный мяч. Счет не изменился. Зато вскоре изменилось количество игроков на поле. Тони Кроос получил вторую желтую за необязательный фол в центре поля.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал ничью. Даже одно набранное очко позволило Реалу снова стать единоличным лидером Ла Лиги. Жирона покинула предпоследнее место турнирной таблицы и теперь находится в группе аутсайдеров, у которых по 10 очков.