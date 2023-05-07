Подопечные Карло Анчелотти обыграли Осасуну (2:1) благодаря дублю Родриго и выиграли 20-й Копа дель Рей в истории Реала.

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Как оказалось, "сливочные" оформили еще один юбилей. Этот трофей стал 100-м в истории мадридского Реала, основанного в 1902 году. Выиграть такое количество разнообразных титулов еще не удавалось ни одному испанскому клубу, сообщает Mister Chip.

На протяжении своей истории "сливочные" 35 раз стали чемпионами Испании, 14 раз выиграли Кубок/Лигу чемпионов и 20 раз – Кубок Испании.

Тринадцать раз Реал побеждал в Суперкубке Испании, 1 раз – в Кубке испанской лиги, дважды завоевал Кубок УЕФА, 5 раз – Суперкубок УЕФА, 2 – Латинский кубок, 3 – Межконтинентальный кубок, а еще 5 раз выиграл Клубный чемпионат мира.

В сезоне 2022/23 мадридцы могут выиграть еще и Лигу чемпионов. Соперником Реала в полуфинале станет Манчестер Сити.

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