Підопічні Карло Анчелотті обіграли Осасуну (2:1) завдяки дублю Родріго і виграли 20-й Копа дель Рей в історії Реала.

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Як виявилося, "вершкові" оформили ще один ювілей. Цей трофей став 100-м в історії мадридського Реала, який був заснований у 1902 році. Виграти таку кількість різноманітних титулів ще не вдавалося жодному іспанському клубу, інформує Mister Chip.

Впродовж своєї історії "вершкові" 35 разів стали чемпіонами Іспанії, 14 разів виграли Кубок/Лігу чемпіонів та 20 разів – Кубок Іспанії.

Тринадцять разів Реал перемагав у Суперкубку Іспанії, 1 раз – в Кубку іспанської ліги, двічі здобув Кубок УЄФА, 5 разів – Суперкубок УЄФА, 2 – Латинський кубок, 3 – Міжконтинентальний кубок, а ще 5 разів виграв Клубний чемпіонат світу.

У сезоні 2022/23 мадридці можуть виграти ще й Лігу чемпіонів. Суперником Реала у півфіналі стане Манчестер Сіті.

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