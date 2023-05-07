Голкипер Реала и сборной Украины Андрей Лунин пополнил свою коллекцию наград в составе мадридского Реала.

Команда Карло Анчелотти завоевала 20-й Копа дель Рей в своей истории, обыграв Осасуну благодаря дублю Родриго. Андрей Лунин в финале не сыграл, но получил медаль победителя. Украинский вратарь в текущем розыгрыше Кубка провел один поединок, а всего в активе Лунина 12 матчей за Реал в сезоне 2022/23.

Триумф Мадрида в Кубке Испании в видеообзоре матча Реал – Осасуна – 2:1

"Большая ночь", – написал 24-летний Лунин в Instagram, добавив фотографию с Кубком Испании. Компанию киперу сборной Украины составили его супруга Анастасия и другие близкие люди.

Ранее Лунин выиграл с Реалом Лигу чемпионов, чемпионат Испании, Суперкубок УЕФА, Суперкубок Испании и Клубный чемпионат мира. Кубок Короля стал для украинца уже 6-м трофеем в составе мадридского гранда.

Напомним, контракт Андрея с Реалом действует до лета 2024 года. В последнее время все чаще появляются слухи о том, что Лунин может покинуть мадридский гранд ради игровой практики.

Реал выиграл свой 20-й Кубок Короля, удержав тяжелую победу в финале с Осасуной – Родриго провел исторический дубль