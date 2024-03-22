Новая тяжелая травма Тибо Куртуа снова подняла проблему голкиперов в составе мадридцев. Кепа летом вернется в Челси, поскольку окончательно проиграл конкуренцию украинцу Андрею Лунину.

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Как сообщает Defensa central, была вероятность, что Реал вернет в команду Кейлора Наваса, у которого истекает контракт с ПСЖ летом. Костариканец провел в Мадриде пять сезонов и трижды выигрывал со "сливочными" Лигу чемпионов. Впрочем, эта информация не соответствует действительности. Реал поразили выступления Андрея Лунина и руководство считает, что сейчас пришло время доверять именно украинцу.

"На следующий год мы будем доверять Лунину и Куртуа, больше ничего не думаем", – цитирует издание неназванного представителя клуба.

Все же вратарский вопрос смущает руководство Реала, поскольку будущее Андрея Лунина до сих пор не определено. Действующее соглашение украинца истекает летом 2025 года, а переговоры по новому контракту только стартовали. "Сливочные" хотят подготовиться не только к вероятному уходу украинца, но и позаботиться о будущем команды.

Мадридцы, по информации realmadridexclusivo, обратили свое внимание на голкипера Лас-Пальмаса Альваро Вальеса. Испанец поразил своей игрой в текущем сезоне и является одним из открытий Ла Лиги. Если 26-летний голкипер не продлит соглашение со своим клубом, то его трансфер будет стоить примерно 5 миллионов евро. Такая цена очень удовлетворяет руководство Реал.

Стоит напомнить, что "сливочные" также следят за прогрессом 18-летнего воспитанника Франа Гонсалеса, который уже продемонстрировал хорошие результаты в составе Хувеналь А. Тренерский штаб мадридцев уже несколько раз привлекал игрока к тренировкам с первой командой.

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