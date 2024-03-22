Мадридський клуб бачить Хабі Алонсо ідеальним спадкоємцем італійця, повідомляє Mundo Deportivo.

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Баск став справжньою сенсацією нинішнього сезону, ведучи непереможний Байєр до чемпіонства. Контракт Алонсо розрахований до 2026 року, але вже найближчого літа буде вдосталь претендентів серед грандів (Ліверпуль, Баварія). Реал планує переконувати фахівця не поспішати і провести в Леверкузені ще один сезон.

Анчелотті нещодавно продовжив контракт до 2026 року. "Вершкові" вірять в італійця, але хочуть заздалегідь підготувати якісну заміну. Алонсо не чужа людина мадридцям – він провів тут 5 років ігрової кар'єри і починав тренерську.

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