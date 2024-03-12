Мадридский клуб согласовал с компанией Adidas революционный набор цветов, информирует Marca.

Реал заставили играть против Яремчука в форме прошлого сезона – курьезная причина

Основной комплект, конечно, остается канонически белым, но дальше начинаются неожиданности. Гостевая форма будет ярко оранжевой. 10 лет назад Реал уже использовал такой цвет, выиграв Кубок Испании и ЛЧ 2013/14. Третий комплект – сплошной эксперимент. Мадридцы впервые в своей истории наденут коричневую форму.

Футболка Реала является самой дорогой в мире спорта. Спонсоры Adidas (технический), Fly Emirates (титульный) и HP (нарукавный) совокупно приносят в бюджет "сливочных" 250 млн евро ежегодно. В следующем сезоне ожидается бешеный бум продаж, поскольку летом на Сантьяго Бернабеу должен перебраться Килиан Мбаппе.

Реал разгромил Сельту в матче с двумя автоголами – Лунин отстоял "на ноль", Гюлер забил дебютный гол за Мадрид