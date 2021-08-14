Сегодня появилась информация, что Реал изучает варианты выхода из Ла Лиги и стремится присоединиться к АПЛ. В Мадриде ответили негодованием: "Эта информация – полная ложь и абсурд".

Слухи распространило каталонское издание Mundo Deportivo, потому Реал не скрывал гнева. "Все направлено на то, чтобы в очередной раз нарушить стабильную жизнь нашего клуба", – говорится на официальном сайте клуба.

Реал стартует в новом сезоне Примеры уже сегодня матчем против Алавеса. У Флорентино Переса конфликт с главой Ла Лиги Хавьером Тебасом, который не поддержал идею Суперлиги.

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