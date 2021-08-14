Сьогодні з'явилася інформація, що Реал вивчає варіанти виходу з Ла Ліги та прагне приєднатися до АПЛ. У Мадриді відповіли обуренням: "Ця інформація – цілковита брехня і абсурд".

Чутки розповсюдило каталонське видання Mundo Deportivo, тому Реал не приховував гніву. "Все спрямовано на те, щоб вчергове порушити стабільне життя нашого клубу", – йдеться на офіційному сайті клубу.

Реал стартує в новому сезоні Прімери вже сьогодні матчем проти Алавеса. У Флорентіно Переса є конфлікт з очільником Ла Ліги Хав'єром Тебасом, який не підтримав ідею Суперліги.

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