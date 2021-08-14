Реал в последние недели изучает возможность перехода в другой чемпионат, информирует Mundo Deportivo. Чаша терпения Флорентино Переса переполнилась – он не хочет работать с Хавьером Тебасом, который постоянно мешает Мадриду воплощать свои планы. Глава Примеры не поддерживает идею Суперлиги и вызвал переполох продажей прав фонду CVC.

Руководство Реала активно рассматривает варианты смены чемпионата. Мадридцы готовы выйти из Ла Лиги и присоединиться к другой топ-лиге. В приоритете Переса – АПЛ, но он также оценивает перспективы перехода в Серию А и Бундеслигу. Реал считает, что имеет достаточно медийного веса, чтобы быть взаимовыгодным для АПЛ.

Реал стартует в новом сезоне Примеры уже сегодня матчем против Алавеса. Следующий чемпионат "сливочные" точно отыграют, а идею перехода в АПЛ хотят реализовать в будущем.

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