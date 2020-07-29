Реал верит в Лунина, который получит иной статус – испанское СМИ в восторге от голкипера и прогнозирует переломный год

Вратарь Реала и сборной Украины, безусловно, получит шанс от Зинедина Зидана в сезоне 2020/21. В этом убеждены даже ведущие испанские СМИ.

Реал сообщил Андрею Лунину, что рассчитывает на него в следующей кампании. Украинец – единственный из всех арендованных игроков "сливочных", который гарантировал себе место в первой команде на сезон 2020/21.

После трех аренд (в Леганес, Вальядолид и Овьедо) Реал убедился в прогрессе Лунина и готов сделать его дублером Тибо Куртуа. Об этом сообщает AS, который посвятил 21-летнему голкиперу сборной Украины отдельный небольшой материал.

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Андрей получит шанс проявить себя на Сантьяго Бернабеу. В течение последних двух лет все конкуренты украинца (Кейлор Навас, Кико Касилья, Люка Зидан и Альфонс Ареола) покинули лагерь Реала, освободив место для экс-вратаря Днепра и Зари. Несмотря на не слишком удачные аренды в Леганес и Вальядолид, Реал не терял веры в Лунина, а выступления в Овьедо убедили боссов Реала в правильности ставки на украинца.

Не в последнюю очередь именно благодаря Лунину Овьедо сохранил место в Сегунде на следующий сезон. Альфонс Ареола, который был дублером Куртуа, провел 9 матчей в составе Реала. Ожидается, что Лунин получит не меньше времени, ведь в Мадриде понимают, что без игровой практики прогресс 21-летнего кипера замедлится.

Зинедин Зидан всегда дает резервному голкиперу игровое время – Лунин не станет исключением. Перед тренером Реала стоит задача – грамотно распределить игровую практику для украинца и дать возможность отдыха основному вратарю. "Лунин стоит перед моментом, чтобы осуществить свою мечту. Начиная с этого года, у него будет совсем другой статус", – завершает AS.

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