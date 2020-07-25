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Реал готовит распродажу на 180 миллионов – Лунин в безопасности, а многим звездам указали на дверь

13:24 - Читати українською
Реал готовит распродажу на 180 миллионов – Лунин в безопасности, а многим звездам указали на дверь
Зинедин Зидан / Reuters

Руководство Реала надеется пополнить свой летний бюджет массовой продажей ненужных игроков.

Чемпионы Испании рассчитывают заработать минимум 180 млн евро, информирует Marca.

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Самые звездные представители "черного списка" – Бейл, Хамес и Йович. Первые двое получают бешеную зарплату, но на поле почти не появляются и провоцируют много лишних слухов вокруг клуба. Сербский форвард также провалил сезон после перехода из Айнтрахта за 60 млн евро. Возможно, Йовича отпустят в аренду для возвращения прежней формы и уверенности.

Следующий пункт планов Реала – окончательно продать тех игроков, которые сезон 2019/20 провели в аренде. Ашраф Хакими в Интер за 40 млн стал началом, похожая судьба ждет Себальоса, Вальехо и Регилона. Едегора и Кубо еще на год оставят в аренде, а вот Андрей Лунин должен вернуться на Сантьяго Бернабеу, чтобы стать дублером Куртуа.

Также из Реала уйдут молодые воспитанники Хорхе де Фрутос и Дани Гомес. За каждого из них "сливочные" надеются получить 10 млн евро.

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