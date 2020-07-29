Реал вірить у Луніна, який матиме інший статус – іспанський ЗМІ в захваті від голкіпера та прогнозує переломний рік

Воротар Реала та збірної України, безумовно, отримає шанс від Зінедіна Зідана в сезоні 2020/21. У цьому переконані навіть провідні іспанські ЗМІ.

Реал повідомив Андрія Луніна, що розраховує на нього у наступній кампанії. Українець – єдиний з усіх орендованих гравців "вершкових", який гарантував собі місце в першій команді на сезон 2020/21.

Після трьох оренд (у Леганес, Вальядолід та Ов'єдо) Реал переконався у прогресі Луніна та готовий зробити його дублером Тібо Куртуа. Про це повідомляє AS, який присвятив 21-річному голкіперу збірної України окремий невеличкий матеріал.

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Андрій матиме шанс проявити себе на Сантьяго Бернабеу. Протягом останніх двох років всі конкуренти українця (Кейлор Навас, Кіко Касілья, Люка Зідан та Альфонс Ареола) залишили табір Реала, звільнивши місце для екс-воротаря Дніпра та Зорі. Попри не надто вдалі оренди у Леганес та Вальядолід Реал не втрачав віри в Луніна, а виступи в Ов'єдо переконали босів Реала у правильності ставки на українця.

Не в останню чергу саме завдяки Луніну Ов'єдо зберіг місце в Сегунді на наступний сезон. Альфонс Ареола, який був дублером Куртуа, провів 9 поєдинків у складі Реала. Очікується, що Лунін отримає не менше часу, адже у Мадриді розуміють, що без ігрової практики прогрес 21-річного кіпера сповільниться.

Зінедін Зідан завжди дає резервному голкіперу ігровий час – Лунін не стане виключенням. Перед тренером Реала стоїть завдання – грамотно розподілити ігрову практику для українця та дати можливість відпочинку основному воротарю. "Лунін стоїть перед моментом, щоб здійснити свою мрію. Починаючи з цього року, в нього буде зовсім інший статус", – завершує AS.

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