Реал ведет переговоры о трансфере Бруну Фернандеша – суперагент в действии

Капитан Спортинга Бруну Фернандеш может продолжить карьеру в Реале. Сейчас клубы ведут переговоры о трансфере.

Реал, который не смог подписать Поля Погба, не оставляет попыток усилить центр поля. Мадридский гранд переключился на полузащитника Спортинга Бруну Фернандеша. От имени Реала переговоры ведет известный португальский агент Жорже Мендеш, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на Correio da Manha.

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Зинедин Зидан хотел усилить состав Полем Погба, но Флорентино Перес не собирался выкладывать 170 млн евро за француза. Именно поэтому "бланкос" вернулись к кадидатуре хавбека сборной Португалии, которым также интересовался Манчестер Юнайтед.

Заметим, контракт Бруну Фернандеша со Спортингом действует до лета 2023 года, а его стоимость составляет около 55 млн евро. Впрочем, лиссабонцы не собираются рассматривать предложения, ниже 70 млн.

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