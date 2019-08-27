Реал веде перемовини щодо трансферу Бруну Фернандеша – суперагент у дії

Капітан Спортінга Бруну Фернандеш може продовжити кар'єру в Реалі. Наразі клуби ведуть перемовини щодо трансферу.

Реал, який не зміг підписати Поля Погба, не полишає спроб підсилити центр поля. Мадридський гранд перемкнувся на півзахисника Спортінга Бруну Фернандеша. Від імені Реала перемовини веде відомий португальський агент Жорже Мендеш, повідомляє Mundo Deportivo з посиланням на Correio da Manha.

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Зінедін Зідан хотів підсилити склад Полем Погба, але Флорентіно Перес не збирався викладати 170 млн євро за француза. Саме тому "бланкос" повернулися до кандидатури хавбека збірної Португалії, яким також цікавився Манчестер Юнайтед.

Зауважимо, контракт Бруну Фернандеша зі Спортінгом чинний до літа 2023 року, а його вартість складає близько 55 млн євро. Втім, лісабонці не збираються розглядати пропозицій, нижчі за 70 млн.

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