Барселона и Реал продолжают битву за Неймара – ПСЖ выдвигает фантастические требования

Трансферная сага имени Неймара переживает свою кульминацию – Реал и Барселона не оставляют попыток уговорить ПСЖ отпустить скандального форварда.

Барселона готовит ПСЖ финальное предложение по трансферу Неймара. Сегодня состоялось заседание Совета директоров "блаугранас", одним из вопросов которого стало возвращение 27-летнего бразильца, который любой ценой настроен покинуть ПСЖ. Даже травмы Килиана Мбаппе и Эдинсона Кавани не влияют на положение Неймара, который в текущем сезоне еще не выходил на поле.

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Руководство каталонского клуба понимает, что парижане не спешат отпускать бразильца именно в Барселону, потому будут пытаться убедить ПСЖ всеми возможными способами. Как уже сообщалось, чемпион Испании готов арендовать Неймара с обязательным выкупом следующим летом за 170 млн евро.

На указанном заседании было решено несколько повысить сумму и предложить французам других игроков Барселоны. Первое всего речь идет об Иване Ракитиче и Рафиньи Алькантаре, которые могут стать частью перехода Неймара, отмечает Mundo Deportivo.

Главный конкурент Барселоны – Реал – тоже не тянет. Мадридцы настроены воспользоваться прохладными отношениями каталонцев и ПСЖ, а потому уже сделали чемпиону Франции новое предложение по бразильцу. Парижане готовы рассмотреть возможность трансфера Неймара, но с одним условием – частью соглашения должен стать Винисиус, что категорически не устраивает уже "бланкос", отмечает AS.

Реал не планирует отпускать перспективного вингера в другой клуб, поскольку тот рассматривается как один из лидеров команды уже в ближайшей перспективе. Впрочем, спортивный директор ПСЖ Леонардо является большим поклонником таланта Винисиуса, поэтому не исключено, что диалог между клубами будет продолжаться. К слову, сам Винисиус недавно заявил, что не хочет покидать Мадрид.

Отметим, что 2 сентября в Испании закрывается трансферное окно. Очевидно, вплоть до этой даты будут появляться новые подробности по "делу Неймара", ведь все указывает на то, что и Реал, и Барселона сейчас очень далеки от какой-либо договоренности.

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