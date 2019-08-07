Реал за крок від купівлі Неймара – ПСЖ отримає володаря "Золотого м'яча" та шалену суму

Нападник ПСЖ Неймар вже незабаром може перейти в Реал.

Мадридський клуб зробив пропозицію ПСЖ щодо трансферу бразильського нападника Неймара. Реал пропонує 120 млн євро і Луку Модріча. Клуби близькі до згоди, повідомляє Sport.es.

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Керівництво Барселони знає про це і також хоче підписати бразильця, але спочатку "блаугранас" потрібно продати Коутінью. Сам Неймар також хоче дочекатись варіанту з Барселоною.

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Флорентіно Перес вже зв'язався з оточенням футболіста і запропонував контракт терміном на 5 років. Крім того, президент Реала залишить Неймару зарплату, яку той отримує в ПСЖ.

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