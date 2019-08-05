ПСЖ предлагал Манчестер Юнайтед взять Неймара в аренду

ПСЖ пытается избавиться от нападающего команды Неймара до начала Лиги 1.

Руководство ПСЖ понятно, что должно позволить Неймару уйти и искать ему замену. Парижане рассчитывают закрыть этот вопрос до начала чемпионата, то есть до 9 августа.

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Французский клуб в течение этого лета предлагал взять в аренду бразильского нападающего нескольким топ-клубам Европы, в частности Манчестер Юнайтед. Однако, манкунианцы отказались от подобной сделки, сообщает Sport.es.

Также отмечается, что окружение Неймара понимает, что нападающий вернется в Барселону уже этим летом и воспринимает это как должное. Бразилец принял решение и не собирается его менять.

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