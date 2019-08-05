ПСЖ хочет осуществить два громких трансфера, если продаст Неймара

ПСЖ уже знает, куда потратит деньги от трансфера Неймара, если таковой все же состоится.

ПСЖ нацелился на голкипера Милана Джанлуиджи Доннарумму и нападающего Ювентуса Пауло Дибалу. Правда, эти трансферы возможны только при условии продажи Неймара этим летом.

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В случае ухода бразильца парижский клуб будет действовать очень быстро, ведь понимает, что Ювентусу и Милану нужно будет найти замену для этих футболистов. Если же Неймар останется в ПСЖ, то французы не будут покупать футболистов в это трансферное окно.

К слову, в прошлом сезоне Дибала сыграл в Серии А 30 матчей, где забил 5 голов и отдал 6 ассистов. В активе Доннаруммы 36 матчей и 31 пропущенный мяч.

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