Мадридский Реал в родных стенах принимал Леванте. Уже в начале матча "сливочные" остались в меньшинстве – Милитао пытался предотвратить выход Леона лицом к лицу с голкипером и грубо сбил его в подкате. Несмотря на это, на 13-й минуте подопечные Зидана вышли в стремительную контратаку, завершением которой стал гол Асенсио. "Лягушки" активно прессинговали соперника и на 32-й навес Мирамона в штрафную площадку замкнул Моралес – 1:1.

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Во второй половине встречи гости получили шанс вырваться вперед благодаря пенальти, однако его не сумел реализовать Рожер – спас Куртуа. "Лягушки" продолжали наседать на защиту "сливочных" и на 78-й Рожер реабилитировался мощным ударом из пределов штрафной – 1:2. До конца матча хозяева отчаянно пытались отыграться, но сделать это в меньшинстве было непросто. В конце концов, финальный свисток зафиксировал победу Леванте – 1:2.

Из-за потерянных очков Реалу не удалось сократить отставание от лидера Примеры мадридского Атлетико (у "матрасников" на 7 зачетных пунктов больше и одна игра в запасе). Леванте же поднялся на 9-ю строчку турнирной таблицы.

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