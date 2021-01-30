Мадридський Реал у рідних стінах приймав Леванте. Вже на початку матчу "вершкові" залишились у меншості – Мілітао намагався запобігти виходу Леона віч-на-віч із голкіпером та грубо збив його у підкаті. Попри це, на 13-й хвилині підопічні Зідана вийшли у стрімку контратаку, завершенням якої став гол Асенсіо. "Жаби" активно пресингували суперника і на 32-й навіс Мірамона у карний майданчик замкнув Моралес – 1:1.

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У другій половині зустрічі гості отримали шанс вирватись уперед завдяки пенальті, однак його не зумів реалізувати Рожер – врятував Куртуа. "Жаби" продовжували насідати на захист "вершкових" і на 78-й Рожер реабілітувався потужним ударом з меж штрафного майданчика – 1:2. До кінця матчу господарі відчайдушно намагались відігратись, але зробити це у меншості було непросто. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Леванте – 1:2.

Через втрачені очки Реалу не вдалось скоротити відставання від лідера Прімери мадридського Атлетіко (у "матрацників" на 7 залікових пунктів більше та дві гри у запасі). Леванте ж піднявся на 9-ту сходинку турнірної таблиці.

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