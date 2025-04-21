Неполное возвращение Лунина и приоритеты Вальверде

Мадрид отставал от Барселоны уже на семь очков, что де-факто означало конец чемпионской гонки. Чтобы продолжить борьбу, подопечные Карло Анчелотти должны были побеждать Атлетик – любой ценой. Да и публика на Сантьяго Бернабеу не поняла бы другого результата после провальной ремонтады с Арсеналом.

Именно поэтому Реал не стал проводить экспериментов с составом, выпустив всех доступных лидеров. В частности, впервые после травмы в старт попал Себальйос, а Камавинга вышел в роли левого фулбека – Карло Анчелотти всегда доверял французу на этой позиции больше, чем Франу Гарсии или Алабе. В заявку вернулся и Лунин, который залечил повреждения, но снять с ворот Куртуа итальянец не решился.

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Главной проблемой стало отсутствие дисквалифицированного Мбаппе, которому даже не стали искать прямой замены. Впрочем, Атлетик можно было победить и таким составом, ведь баски выставили полурезерв – Эрнесто Вальверде оставил в запасе Сансета, Иньяки Уильямса, Де Маркоса, Лекуэ, Руиса де Галларату и Хаурегисара, а Нико Уильямс пропускал игру из-за повреждения. Лидеры получили отдых после четвертьфинала ЛЕ.

Первый тайм выбросили на помойку. Второй стал неоднозначным для Реала

Мадридцы должны были бы стартовать с места в карьер, чтобы доказать случайность вылета из Лиги чемпионов. Казалось, что хозяева сейчас заведутся и устроят вынос – впрочем, ничего подобного не произошло. До перерыва игра продолжалась в медленном темпе, а моментов не создавали вообще. Реал провел 5 ударов на 0,16 xG при 9-ти касаниях в штрафной.

Баски не могли похвастаться и такими цифрами. Команды отправились отдыхать при нулях на табло. Во втором тайме гости тоже особо не сопротивлялись, только раз пробив по воротам – Куртуа спокойно достал удар Гомеса. Атлетик явно сделал ставку на Лигу Европы.

А вот Реал ощутимо добавил, чему способствовал выход Эндрика. Хозяева нанесли 17 выстрелов по воротам Симона при 30 касаниях в штрафной. Моменты наконец-то пошли – причем явно голевые. Так, уже на 47-й минуте Родриго подхватил отскок и сместился к углу вратарской, однако дальнейшему удару немножечко не хватило точности.

Еще через две минуты Камавинга получил скидку от Винисиуса, влетел на левый край штрафной и влетел низом. Симон парировал. На 61-й же "сливочные" сотворили красоту: Модрич перевел мяч Винисиусу, бразилец "шведой" закрутил на Беллингема, а тот метров с 6-ти пробил головой – впрочем, Симон достал мяч из-под перекладины!

Дальнейший угловой завершился еще одним замыканием Джуда (мимо левого нижнего угла), а на 68-й минуте голкипер парировал мощный удар Родриго с правого края штрафной. На 75-й рикошет от прострела Вини завершился ударом Джуда в упор (его блокировал защитник), а на 80-й дело дошло до гола – это все тот же Винисиус подхватил мяч после удачного отскока, сместился с левого края штрафной и вколотил под ближнюю штангу.

Впрочем, счет не изменился. В самом начале атаки судьи заметили офсайд у Эндрика. Казалось, что Реал снова провалится – а значит и отдаст корону Барселоне.

Вальверде спасает чемпионскую гонку

На последних минутах Реал уже истерично наваливался на штрафную басков. Джуд снова промахнулся с линии вратарской, а лонгшот Вальверде в компенсированное время Симон парировал (несмотря на отскок от газона). Атлетик был в одном шаге от ничьей – но не устоял.

На 3-й компенсированной свежий Браим Диас качнул трех соперников, но потерял мяч. Баски не смогли нормально вынести мяч, поэтому его подхватил Вальверде. А дальше Феде разрядил свою знаменитую пушку – и тут же Симон не достал. Сфера отправилась точно в дальнюю девятку. 1:0!

Этот гол и решил судьбу противостояния. Реал остается в гонке, сократив отставание от Барселоны до четырех очков.