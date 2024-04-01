Реал уверен, что Лунин согласится подписать новый контракт, – Романо
Руководство Реала приближается к пролонгации соглашения с Андреем Луниным.
Статус украинца изменился в сезоне 2023/24. Андрей Лунин получил доверие от тренерского штаба и стал первым номером Реала пока Тибо Куртуа восстанавливается уже от второй травмы. Руководство “сливочных” хочет сохранить вратаря в команде и уже предложили ему продлить соглашение.
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Как сообщает Фабрицио Романо, Реал уверен в достижении окончательной договоренности с Андреем Луниным по новому контракту. "Сливочные" верят, что украинец будет частью их проекта, даже если Куртуа снова вернется на поле.
Напомним, действующее соглашение Лунина с Реалом истекает в 2025 году. В текущем сезоне Андрей отыграл за мадридцев в 18 матчах Ла Лиги.