Уже в воскресенье, 31 марта, Реал, после паузы, вызванной матчами сборных, в 30-м туре чемпионата Испании будет принимать Атлетик. Наставник "сливочных" Карло Анчелотти провел традиционную предматчевую пресс-конференцию, на которой вспомнил и об украинском вратаре своей команды.

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"Лунин? Он сильно прибавил. Он выступает очень, очень хорошо. У него высокий уровень", – цитирует Анчелотти Madrid Extra.

Напомним, Лунин сейчас № 1 в воротах Реала – Кепа Аррисабалага проиграл конкуренцию украинцу, а Тибо Куртуа получил очередную травму и не сыграет в этом сезоне. Ранее сообщалось, что мадридцы предложили Андрею новое соглашение со значительным повышением зарплаты.

К слову, в текущем сезоне 25-летний кипер провел за Реал 23 матча во всех турнирах, в которых пропустил 19 голов (еще в 10 поединках он отстоял "на ноль"). На неделе он помог сборной Украины выйти на Евро-2024. Transfermarkt оценивает вратаря в 16 млн евро.

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