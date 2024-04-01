Статус українця змінився у сезоні 2023/24. Андрій Лунін отримав довіру від тренерського штабу і став першим номером Реала поки Тібо Куртуа відновлюється вже від другої травми. Керівництво "вершкових" хоче зберегти воротаря у команді і вже запропонували йому продовжити угоду.

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Як повідомляє Фабріціо Романо, Реал впевнений у досягненні остаточної домовленості з Андрієм Луніним щодо нового контракту. "Вершкові" вірять, що українець буде частиною їхнього проєкту, навіть якщо Куртуа знову повернеться на поле.

Нагадаємо, чинна угода Луніна з Реалом закінчується у 2025 році. У поточному сезоні Андрій відіграв за мадридців у 18 матчах Ла Ліги.

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