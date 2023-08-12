Довбик уже в первом официальном матче отметился голом за Жирону – не обошлось без помощи Цыганкова.

Реал Сосьедад повел в счете в первом тайме, но после перерыва на поле вышел Артем Довбик (на 64 минуте). Уже на 72-ой украинец сравнял счет, чему поспособствовал Виктор Цыганков.

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Экс-динамовец вошел в штрафную с правого края, пытаясь расшатать защитника. Цыганков сумел найти момент для навеса, а Довбик на дальней штанге головой переправил мяч в ворота.

К слову, это первый официальный матч для Артема в футболке Жироны.