26-летний бомбардир уже дебютировал за Жирону в товарищеском матче с Лацио. На 73-й минуте украинец под громкую овацию трибун Монтиливи сменил Арнау Мартинеса. Результативными действиями отличиться не успел, однако местная пресса ожидает от него голевых подвигов.

Довбик дебютировал за Жирону, Цыганков забил шедевральный гол участнику Лиги чемпионов – видео роскошного удара украинца

Каталонские журналисты поделились с нами прогнозами относительно результативности Артема, а еще приоткрыли финансовую составляющую соглашения. Сколько забитых мячей ожидают от украинца, и при чем здесь Стоичков, можно узнать в новом выпуске на YouTube-канале "Футбол 24". Там же – эксклюзивная информация о возможной зарплате Довбика в Испании.

Довбик сказал adios – кто его заменит?