В рамках 13-го тура Ла Лиги Эйбар разделил очки с Сосьедадом. Отчёт об этом и других матчах воскресенья в чемпионате Испании читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2020/21, 13-й тур

Реал Сосьедад – Эйбар – 1:1

Голы: Мугуруса, 20 – Энрич, 66

Бетис – Вильярреал – начало в 17:15

Эльче – Гранада – начало в 19:30

Программу дня в Испании открывала встреча в Сан-Себастьяне между Сосьедадом и Эйбаром. Хозяева после вчерашнего поражения Атлетико могли вернуться на первую позицию в таблице – для этого хватало даже ничьи, но тогда бы у них было равенство очков с мадридцами. Гости же и при ничье, и при победе поднялись бы на седьмую строчку.

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Словом, мировая устраивала всех. На том и разошлись: Мугуруса на 20-й минуте вывел Сосьедад вперёд ударом с линии штрафной, а Энрич на 66-й сравнял, пробив метров с шести после отскока – 1:1. "Королевский клуб" мог вырвать победу на 80-й усилиями Субельдии, однако его гол отменили из-за офсайда. Финальный свисток зафиксировал результативную ничью.

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