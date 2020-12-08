Полузащитник Манчестер Юнайтед Джесси Лингард может покинуть "красных дьяволов" уже в январе.

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Представители игрока изучают возможные варианты дальнейшего развития карьеры 27-летнего игрока, сообщает издание Sky Sports. Среди клубов, с которыми контактируют агенты, чаще всего называют Реал Сосьедад.

Контракт Лингарда с Манчестер Юнайтед действует до лета 2021 года, однако клуб может активизировать опцию продления сотрудничества еще на сезон. Сейчас представители футболиста рассматривают варианты с арендой на вторую часть сезона.

Напомним, в текущем сезоне Джесси провел за команду Сульшера только 2 матча в Кубке Англии.

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