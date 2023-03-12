В рамках программы дня в 25-м туре Ла Лиги 2022/23 запланировано несколько матчей. Отчёт о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2022/23, 25-й тур

Мальорка – Реал Сосьедад – 1:1

Голы: Ли Кан Ин, 50 – Фернадес, 3

Удаление: Мерино, 90

Севилья – Альмерия – начало в 17:15

Вильяреал – Бетис – начало в 19:30

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Реал Сосьедад снова потерпел фиаско, не сумев переиграть Мальорку. Хотя поединок начинался удачно – уже на 3-й минуте Карлос Фернандес вывел басков вперед. Ему ассистировал Давид Силва, который отдал 3 ассиста в четырех последних матчах Ла Лиги. Столько же, сколько и в 36 поединках до этого.

Впрочем, при равном количестве ударов (8-8) Мальорка была втрое острее, что вылилось в гол Ли Кан Ина на 50-й минуте. "Чуриурдин" так и не смогли вернуть лидерство, а на 90-й минуте Мерино еще и в меньшинстве ее оставил. В конце концов, финальный свисток зафиксировал результативную ничью. Реал Сосьедад не смог выиграть в четвертом поединке Ла Лиги подряд, а всего у басков всего 1 победа в 9-ти последних матчах.

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