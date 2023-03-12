Легионер киевлян Фран Соль, который на правах аренды выступает во втором по силе испанском дивизионе, записал в свой актив очередной мяч.

Испания, Сегунда, 31-й тур

Лас-Пальмас – Малага – 2:2

Голы: Виера, 5 (п.), Пехиньо, 75 – Соль, 19 (п.), Кальво, 87

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В очередном туре Малага на выезде расписала ничью с Лас-Пальмасом. Один из лидеров первенства вышел вперед уже на 5-й минуте. В середине тайма форвард "анчоусов" Фран Соль ответил точным выстрелом с пенальти. На 72-й минуте нападающего Динамо заменили и Малага снова пропустила. Однако, в конце матча ей во второй раз удалось отыграться и завоевать такое важное очко в борьбе за выживание.

К слову, после 31-го тура Малага в турнирной таблице Сегунды идет в зоне вылета (20 место и 26 пунктов). Лас-Пальмас на 1 балл отстает от лидера – Эйбара.

Напомним, соглашение Соля с Малагой (за которую он в 26 матчах забил 4 гола и отдал 1 ассист) действует до конца сезона. Контракт форварда с Динамо истекает 31 декабря 2023 года.

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