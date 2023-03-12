В рамках програми дня у 25-му турі Ла Ліги 2022/23 заплановано кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Іспанії 2022/23, 25-й тур

Мальорка – Реал Сосьєдад – 1:1

Голи: Лі Кан Ін, 50 – Фернадес, 3

Вилучення: Меріно, 90

Севілья – Альмерія – початок о 17:15

Вільяреал – Бетіс – початок о 19:30

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Реал Сосьєдад знову зазнав фіаско, не зумівши переграти Мальорку. Хоча поєдинок починався вдало – вже на 3-й хвилині Карлос Фернандес вивів басків уперед. Йому асистував Давід Сілва, який віддав 3 асисти в чотирьох останніх матчах Ла Ліги. Стільки ж, скільки й у 36 поєдинках до цього.

Втім, за рівної кількості ударів (8-8) Мальорка була втричі гострішою, що вилилось у гол Лі Кан Іна на 50-й хвилині. "Чуріурдін" так і не змогли повернути лідерство, а на 90-й хвилині Меріно ще й у меншості її залишив. Зрештою, фінальний свисток зафіксував результативну нічию. Реал Сосьєдад не зміг виграти у четвертому поєдинку Ла Ліги поспіль, а загалом у басків всього 1 перемога в 9-ти останніх матчах.

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