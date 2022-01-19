Атлетико пережил ад у стадиона Реал Сосьедада – окна на автобусе разбили, пришлось вмешиваться полиции
Атлетико с приключениями добирался на матч 1/8 финала Кубка Испании против Реал Сосьедада.
Огромная толпа фанатов басков встретила автобус "матрасников" возле стадиона.
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Болельщики Сосьедада всячески запугивали соперника – пели оскорбительные песни, забросали транспорт дымовыми шашками, камнями и мусором. Три окна автобуса разбились, но игроки Атлетико избежали травм. Полиции пришлось вмешиваться, чтобы гости безопасно добрались до стадиона.
Напомним, что Реал Сосьедад в апреле 2021-го выиграл Кубок Испании перенесенного розыгрыша 2019/20.
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