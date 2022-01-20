Кубок Іспанії, 1/8 фіналу

Реал Сосьєдад – Атлетіко – 2:0

Голи: Янузай, 33, Сьорлот, 46

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Для Атлетіко Кубок Іспанії був чи не єдиною можливістю завоювати бодай один трофей в сезоні. Захистити титул чемпіона навряд чи вдасться (занадто далеко "матрацники" відпустили Реал), а у Суперкубку підопічні Сімеоне вилетіли ще на стадії півфіналів. Є ще Ліга чемпіонів, але досягти успіху там буде вкрай складно.

Уболівальники Реал Сосьєдада намагались максимально допомогти своїй команді і влаштували супернику пекельну зустріч. Такий настрій зарядив гравців королівського клубу і Елустондо вже на початку мав хороший момент, аби відкрити рахунок, однак головою спрямував м'яч повз ліву стійку. За мить вже Янузай змарнував шанс, пробивши після відскоку в лічених сантиметрах від каркасу воріт. Карраско у відповідь огризнувся пострілом у поперечину! Незадового до перерви господарям таки вдалось пробити Облака – Янузай відгукнувся на навіс і головою вивів Сосьєдад вперед. Коке згодом вимагав пенальті, опинившись на газоні у штрафному господарів, але арбітр проігнорував епізод.

Одразу після відпочинку Сьорлот подвоїв перевагу "біло-голубих" і становище мадридців стало вкарй невтішним. Беззуба гра Атлетіко у другому таймі не дозволила йому бодай скоротити рахунок (лише один удар у площину воріт). Як наслідок, закономірна перемога Реал Сосьєдада, який у турнірі йде далі.

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