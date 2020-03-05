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Реал Сосьедад одолел сенсационный Мирандес и стал первым финалистом Кубка Испании

00:01 13 Читати українською
Реал Сосьедад одолел сенсационный Мирандес и стал первым финалистом Кубка Испании
Мирандес – Реал Сосьедад / Фото ФК Реал Сосьедад

Мирандес принимал Реал Сосьедад в рамках ответного матча 1/2 финала Кубка Испании.

 

Кубок Испании, 1/2 финала, ответный матч

Мирандес – Реал Сосьедад – 0:1 (1:2)

Гол: Оярсабаль, 41 (пен.)

Атлетик обыграл Гранаду и сделал весомую заявку на финал Кубка Испании

В первой половине игры гости владели тотальным преимуществом, не позволив скромному сопернику нанести хотя бы один удар.

Пенальти в конце тайма в ворота Мирандеса стал решающим во встрече. Стандарт реализовал Оярсабаль. После перерыва, хозяева стать активнее играть, но хотя бы на ничью у них не хватило сил.

Реал Сосьедад одолел Мирандес со счетом 3:1 по сумме двух матчей и готовится к финалу, где его суперникома станет победитель пары Атлетик – Гранада.

Десятиліття у трясовині, кумир Гвардіоли на чолі та подвійне прокляття еліти: історія Мірандеса – головного дива Іспанії

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Мирандес - Реал Сосьедад Реал Сосьедад Реал Сосьедад Испания Кубок Испании Кубок Испании 2019/20 Мирандес Мирандес
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