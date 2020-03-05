Реал Сосьедад одолел сенсационный Мирандес и стал первым финалистом Кубка Испании

Мирандес принимал Реал Сосьедад в рамках ответного матча 1/2 финала Кубка Испании.
Кубок Испании, 1/2 финала, ответный матч
Мирандес – Реал Сосьедад – 0:1 (1:2)
Гол: Оярсабаль, 41 (пен.)
Атлетик обыграл Гранаду и сделал весомую заявку на финал Кубка Испании
В первой половине игры гости владели тотальным преимуществом, не позволив скромному сопернику нанести хотя бы один удар.
Пенальти в конце тайма в ворота Мирандеса стал решающим во встрече. Стандарт реализовал Оярсабаль. После перерыва, хозяева стать активнее играть, но хотя бы на ничью у них не хватило сил.
Реал Сосьедад одолел Мирандес со счетом 3:1 по сумме двух матчей и готовится к финалу, где его суперникома станет победитель пары Атлетик – Гранада.
Десятиліття у трясовині, кумир Гвардіоли на чолі та подвійне прокляття еліти: історія Мірандеса – головного дива Іспанії