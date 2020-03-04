Реал Сосьєдад здолав сенсаційний Мірандес та став першим фіналістом Кубка Іспанії

Мірандес приймав Реал Сосьєдад в рамках матчу-відповіді 1/2 фіналу Кубка Іспанії.

Кубок Іспанії, 1/2 фіналу, матч-відповідь

Мірандес – Реал Сосьєдад – 0:1 (1:2)

Гол: Оярсабаль, 41 (пен.)

Атлетік обіграв Гранаду та зробив вагому заявку на фінал Кубка Іспанії

У першій половині гри гості володіли тотальною перевагою, не дозволивши скромному супернику завдати хоча б одного удару.

Пенальті наприкінці тайму у ворота Мірандеса став вирішальним у зустрічі. Стандарт реалізував Оярсабаль. Після перерви, господарі стати активніше грати, але бодай на нічию у них не вистачило сил.

Реал Сосьєдад здолав Мірандес з рахунком 3:1 за сумою двох матчів та готується до фіналу, де його суперникома стане переможець пари Атлетік – Гранада.

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