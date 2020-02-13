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Атлетик обыграл Гранаду и сделал весомую заявку на финал Кубка Испании

00:04 25 Читати українською
Атлетик обыграл Гранаду и сделал весомую заявку на финал Кубка Испании
Атлетик – Гранада / Фото ФК Атлетик

Состоялся первый полуфинальный поединок за титул Кубка Испании.

 

Кубок Испании, 1/2 финала, первый матч

Атлетик – Гранада – 1:0

Гол: Муньяин, 42

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Атлетик на правах хозяев демонстрировал тотальное преимущество над соперником. Уже в первой половине игры хозяева нанесли 15 ударов по воротам соперника и один из них стал решающим во встрече. Голом отметился Муньяин.

Во втором тайме игра немного успокоилась, но Гранада не смогла продемонстрировать достаточно аргументов против именитых хозяев. В итоге, минимальная победа басков.

Ответный матч состоится 5 марта, начало в 22:00. Во втором полуфинале отношения будут выяснять Реал Сосьедад и Мирандес.

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