Реал Сосьедад – Барселона: онлайн-трансляция полуфинала Суперкубка Испании
21:55 - Читати українською
Реал Сосьедад принимает Барселону в рамках полуфинала Суперкубка Испании. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новость на "Футбол 24".
39’ Фрэнки де Йонг
Матч 1/2 финала Суперкубка Испании Реал Сосьедад – Барселона начался в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляция проходит на "MEGOGO", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".
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Стартовые составы
Реал Сосьедад:
Барселона:
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