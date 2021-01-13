Реал Сосьедад принимает Барселону в рамках полуфинала Суперкубка Испании. Стартовые составы и ссылка на онлайн-трансляцию – в этой новость на "Футбол 24".

Матч 1/2 финала Суперкубка Испании Реал Сосьедад – Барселона начался в 22:00 по киевскому времени. Видеотрансляция проходит на "MEGOGO", текстовую онлайн-трансляцию проводит "Футбол 24".

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Стартовые составы

Реал Сосьедад:

Барселона:

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